Wintersport: Großer deutscher Coup in legendärem Ski-Mekka!

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat beim schwersten Saisonrennen das Podest erreicht und mit Platz drei im „Marathon“ über 50 km am legendären Holmenkollen für einen weiteren Höhepunkt der so starken deutschen Saison gesorgt. Vor zehntausenden Fans in Oslo kämpfte die 27 Jahre alte Oberwiesenthalerin im Zielsprint die Österreicherin Theresa Stadlober nieder.