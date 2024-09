Wintersport-Superstar verrät Comeback-Plan!

In ihrer Karriere konnte die Norwegerin vier olympische Goldmedaillen gewinnen, dazu kommen weitere 14 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Ihre letzten Olympischen Spiele in Peking konnte Johaug mit drei Goldmedaillen abschließen. Ihr letztes WM-Gold gewann die Langläuferin 2021 in Oberstdorf, diese Saison sollen weitere folgen. Die neue Saison beginnt für Johaug am 29.11. im Finnischen Ruka. Bis dahin gilt es in Topform zu kommen.