Hammer-Comeback von Wintersport-Ikone!

Langlauf-Dominatorin Therese Johaug kehrt zurück! Nach reiflicher Überlegung gibt die Norwegerin am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt und erklärt die Gründe dafür.

„Nach zwei ereignisreichen Jahren am Seitenrand habe ich die Möglichkeit bekommen, Teil des Langlaufprogramms des norwegischen Skiverbandes zu werden, und ich möchte meinem Traum von der WM auf heimischem Boden eine Chance geben“, schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

Die Nordische-Ski findet vom 26. Februar bis 9. März 2025 in Johaugs norwegischer Heimat Trondheim statt.

Johaug hatte 2022 ihren Rücktritt verkündet, weil sie eine Familie gründen wollte. Dennoch habe sie weiter trainiert, weil „es mir so viel Spaß gemacht hat“.

Langlauf: Johaug rennt Konkurrenz in Grund und Boden

Bereits im März hatte Johaug an den offenen norwegischen Meisterschaften in Lillehammer über 30 Kilometer teilgenommen und dabei die internationale Top-Elite komplett düpiert . Nach 1:15:52,3 Stunden Laufzeit distanzierte Johaug die zweitplatzierte Sophia Laukli aus den USA mit einem Vorsprung von 2:49 (!) Minuten.

Doch nun ist die Entscheidung gefallen und Johaug zeigt sich gespannt, was alles möglich ist: „Ich hoffe, dass ich an dem Fest teilnehmen kann, das die Weltmeisterschaften in Trondheim sein werden.“