Wintersport: Ein Betrunkener riss die Legende in den Tod

Alexej Prokurorow war ein Vorzeige-Athlet des russischen Wintersports. Heute vor 16 Jahre wurde er tragisch aus dem Leben gerissen - weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Alexej Prokurorow war 1988 Skilanglauf-Olympiasieger für die damalige UdSSR in Calgary, neun Jahre später holte er eine weitere Goldmedaille bei der WM in Trondheim. Nach seiner Karriere spielte er als Trainer und Funktionär weiter eine tragende Rolle - ehe sein Leben tragisch früh endete, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war.