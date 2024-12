Wintersport-Superstar Johaug bereut: "Wird nie wieder passieren!"

Es war das Bild, das niemals hätte aufgenommen werden dürfen! Nach ihrem Doppelsieg am vergangenen Wochenende in Lillehammer hat die Norwegerin Therese Johaug ihre eigenen Regel gebrochen. Sie hat während der anschließenden Interviews ihre kleine Tochter Kristin auf den Arm genommen - diese Bilder gingen dann um die Welt. Das bereut die Langlauf-Queen nun sehr.

Johaug brach ihre eigene Regel

Denn die 36-Jährige hat seit der Geburt ihrer Tochter Kristin deutlich gemacht, dass sie keine Fotos von ihrer Tochter in den Medien zulassen wird. Doch in Lillehammer kam Johaug selbst mit ihrer Tochter zu den Fotografen.

Was ist wirklich passiert?

Johaug: „Darf nicht passieren“

Therese Johaug schüttelte den Kopf und fuhr fort: „Es ging also irgendwie nur darum, ' Oh kej! ' zu sagen und sie zu nehmen. Aber nein, das darf nicht noch einmal passieren."

Johaug erklärte, ihre Tochter solle selber über ihr Leben entscheiden. „Sie kann Bilder posten, wann immer sie will. Ich werde sie nicht als eine Art Maskottchen für mich in meinem Wettbewerb auf Bildern haben.“

Johaug hat seit ihrer Rückkehr in den Weltcup ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Die Norwegerin feierte am vergangenen Wochenende beim Heimspiel in Lillehammer im Skiathlon ihren zweiten Sieg binnen 48 Stunden und zeigt sich bei ihrer Rückkehr in den Weltcup nach zweieinhalb Jahren Pause in beeindruckender Verfassung. Es läuft gut, und es wird immer besser", sagte sie. Am Freitag hatte die 14-malige Weltmeisterin über 10 km ihren ersten Sieg nach ihrer Rückkehr gefeiert.