Historischer Moment bei Ski-WM!

Norwegens Skilanglauf -Star Johannes Hösflot Kläbo hat seine große Gold-Show bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim fortgesetzt und mit seinem vierten Triumph zwei Bestmarken seines Landsmanns Petter Northug erreicht. Im Teamsprint gewann der 28-Jährige an der Seite von Erik Valnes seinen insgesamt 13. Weltmeister-Titel und zog mit dem Rekordchampion Northug gleich.

Northug war bislang der einzige Skilangläufer, der viermal Gold bei einer einzelnen WM geholt hatte. Bereits am Donnerstag dürfte Kläbo sich die alleinige Bestmarke sichern, in der Staffel über 4x7,5 Kilometer sind die Norweger haushoher Favorit. Danach hat Kläbo, der in seiner Geburtsstadt Trondheim bereits über 10 Kilometer, im Skiathlon und im Sprint gewonnen hatte, am Samstag über 50 km eine weitere Titelchance.