Nächste Gold-Gala von Norwegens Topstar

Kläbo meistert schwierige Bedingungen

Bei anspruchsvollen Bedingungen mit Massen an Neuschnee in der Spur gelang Kläbo nach den Siegen im Sprint und im Skiathlon erneut eine eindrucksvolle Machtdemonstration.

Kläbo hat noch drei Goldchancen in Trondheim, die nächste am Mittwoch im Teamsprint. Fünf Goldmedaillen bei einer einzigen WM hat noch kein Langläufer gewonnen, Northug triumphierte 2015 in Falun viermal. Bei den Frauen holte lediglich die Russin Jelena Wälbe fünfmal Gold - 1997 in nur fünf Wettbewerbe bei der ersten Trondheimer WM.