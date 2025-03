Ski-WM: Der Zeitplan mit allen Terminen im Skispringen und Co.

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim stehen insgesamt 25 Entscheidungen in elf Tagen auf dem Programm. Die meisten Goldmedaillen werden im Langlauf vergeben (12), im Skisprung gibt es sieben Titel zu gewinnen, in der Kombination sechs.

Skispringen: Noch drei WM-Chancen für Wellinger und DSV-Adler

Für Wellinger und Co. stehen mit dem Mixed, dem Teamspringen und der Einzel-Entscheidung noch drei Möglichkeiten von der Großschanze an. Im Langlauf steht am Mittwoch noch ein Highlight an. Die Olympiasiegerinnen Victoria Carl und Katharina Hennig peilen im Teamsprint eine Medaille an.