Medaillentraum platzt: Deutsches Duo bei Schweden-Sieg geschlagen

SID 05.03.2025 • 15:24 Uhr Bei der Nordischen Ski-WM platzt der nächste Medaillentraum im Langlauf. Beim Sieg der Schwedinnen kommt das deutsche Duo mit Olympiasiegerin Katharina Hennig im Teamsprint nur auf Rang sechs.

Es hat erneut nicht sollen sein. Olympiasiegerin Katharina Hennig hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim im Langlauf-Teamsprint mit Laura Gimmler eine Medaille deutlich verpasst. Das deutsche Duo kam am Mittwoch bei schwierigen Bedingungen mit Tau- und Regenwetter auf den sechsten Platz - zu Bronze fehlten mehr als 40 Sekunden.

Schon früh deutete sich an, dass insbesondere bei Gimmler ein paar Körner fehlten, nachdem sie krankheitsbedingt schon auf den Einzel-Sprint verzichten musste. „Die Krankheit von Laura hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Sie war nicht in der Verfassung, auf so einem selektiven Kurs mitzulaufen“, sagte Cheftrainer Peter Schlickenrieder in der ARD über die angeschlagene Gimmler, die sich kurz vor WM-Start einen Infekt zugezogen hatte: „Mehr war nicht drin.“

Schwedinnen werden Favoritenrolle gerecht: Norwegerinnen patzen

Den Sieg im klassischen Stil sicherten sich nach drei 1,4-Kilometer-Runden für jede Läuferin die Schwedinnen Jonna Sundling, die bereits den Einzelsprint gewonnen hatte, und Maja Dahlqvist. Damit wurde das Duo ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Schwedinnen gewannen vor Jessie Diggins und Julia Kern aus den USA (+2,9 Sekunden) sowie der Schweiz mit Anja Weber und Nadine Fähndrich (+9,1).

Deutschland lag 51,9 Sekunden zurück. Norwegen kam beim Heimspiel nicht über Platz fünf hinaus. Damit ging in der vierten Laufentscheidung der Frauen Gold zum vierten Mal an die Schwedinnen - und das im Land des Erzrivalen.

Das deutsche Duo hatte nach einem Sturz Hennigs im Prolog am Morgen von recht weit hinten starten müssen, während Sundling mächtig Tempo machte. Schon auf der zweiten Runde ließ Gimmler abreißen, der Traum von einer Medaille war frühzeitig geplatzt.

Hennig kann Gold-Coup nicht wiederholen

Für Hennig war es nach Platz sieben über 10 Kilometer am Dienstag der zweite Einsatz in Trondheim, für Gimmler der erste. Wegen des Infekts hatte die Oberstdorferin auf den Einzelsprint zum Auftakt verzichten müssen. Zuvor befand sie sich in Topform und konnte erst kürzlich im Weltcup ihr erstes Einzel-Podium einfahren.

Hennig hatte bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sensationell mit Victoria Carl Gold im Klassik-Teamsprint geholt. In Trondheim war Carl zuvor in allen Rennen am Start gewesen und hatte daher im Hinblick auf die Staffel am Freitag pausiert. Dort haben die deutschen Langläuferinnen ihre größte Medaillenchance.