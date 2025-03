Der nächste historische deutsche Ski-Coup ist perfekt!

Nachdem Rydzek am Samstag im finnischen Lahti auch im Teamsprint mit Laura Gimmler triumphiert hatte, machte Olympiasiegerin Carl am Sonntag den ersten Podestplatz einer deutschen Läuferin im Gesamtweltcup perfekt.

„Ich hoffe, dass der Langlauf in Deutschland dadurch noch einmal einen Push bekommt. Wir können es einfach!“, sagte Carl in der ARD. Bundestrainer Peter Schlickenrieder meinte: „Dieser zweite Gesamtrang von Victoria ist für uns historisch. Man muss dafür bei so vielen Wettbewerben vorn dabei sein.“