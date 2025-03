WM-Drama um Goldkönigin! "Sie fragt sich: Warum ich?"

Therese Johaug verpasst in ihrem letzten Rennen die Goldmedaille über 50 Kilometer. An der Spitze kommt es zu einem Sturzdrama, das der bisherigen WM-Dominatorin die Medaille kostet.

Therese Johaug verpasst in ihrem letzten Rennen die Goldmedaille über 50 Kilometer. An der Spitze kommt es zu einem Sturzdrama, das der bisherigen WM-Dominatorin die Medaille kostet.

Beim Triumph von Frida Karlsson bei der hammerharten Weltmeisterschafts-Premiere des 50-km-Rennens im freien Stil musste sich die 36 Jahre alte Johaug mit Platz drei begnügen. Der Traum vom 15. WM-Gold ihrer Karriere bleibt für die Rückkehrerin unerfüllt. In ihrem letzten Rennen reichte es für sie dann nicht einmal für Silber. Im Zielsprint musste sich Johaug ihrer Landsfrau Heidi Weng geschlagen geben.

Bei der „Tiefschnee-Expedition“ im Dauerregen von Trondheim setzte sich die neue Weltmeisterin Karlsson nach 2:24:55,3 Stunden in einem packenden Finale vor Heidi Weng (+2,1 Sekunden) durch und holte ihren ersten WM-Titel in einem Einzelrennen. Johaug lag 2,9 Sekunden zurück. Das Rennen wurde mit fast 2:25 Stunden gleichzeitig zum längsten Rennen der WM-Geschichte.

Drama um Gold-Königin

Die Schwedin Ebba Andersson verpasste dagegen ihr viertes Gold in Trondheim nach einem Sturz kurz vor dem Ziel und landete auf Platz vier.

Nach 49 Kilometern hatte Andersson noch hinter Karlsson auf Platz zwei gelegen, ehe sie ausgerechnet mit ihrer Landsfrau kollidierte. „Sturz, Sturz von Ebba Andersson. Was für ein Drama. Die dreifache Gold-Queen ist raus. Was für ein Pech”, litt ARD -Kommentator Jens-Jörg Rieck mit der dreimaligen Weltmeisterin von Trondheim.

„Das ist so unfassbar bitter. Es ist ein normaler Rennunfall. Das passiert im Rennen bestimmt 15 Mal, dass du mal jemandem hinten drauf fährst. Dass es dann zum Sturz führt, ist unbeschreiblich“, bilanzierte ARD -Experte Janosch Brugger, selbst aktiver deutscher Skilangläufer.

Mit 18 Sekunden Rückstand auf die Spitze kam die 27-Jährige letztendlich ins Ziel und winkte gleich ab. Man merkte der Schwedin an, dass sie nach ihrem Malheur komplett frustriert war. Andersson saß nach dem Zieleinlauf noch minutenlang auf dem Boden und starrte ungläubig in die Ferne. „Sie fragt sich hier so ein bisschen: Warum ich?“, empfand Kommentator Rieck.