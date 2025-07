Doping-Beben um deutschen Langlauf-Star: Jetzt reagiert der Trainer!

Ende Juli ist die deutsche Top- Langläuferin Victoria Carl bei einer Dopingkontrolle bei den Winter-Militärweltspielen positiv auf das Mittel Clenbuterol getestet worden. Nun hat erstmals ihr deutscher Bundestrainer Per Nilsson Stellung zu dem Fall bezogen.

Carl steht im Zentrum eines Verfahrens der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, ihr droht das Aus für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina. Die Substanz sei in einem Hustensaft enthalten gewesen, teilte der DSV mit.

Carl hatte bei den vergangenen Olympischen Spielen in Peking 2022 Gold im Teamsprint im klassischen Stil an der Seite von Katharina Hennig geholt und in der Staffel zudem Silber gewonnen.