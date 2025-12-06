Wintersport: Platz 1 bis 8 für Norwegen - nur ein Österreicher lockert die Top 10 auf

SPORT1 06.12.2025 • 12:11 Uhr Der Weltcup der Skilangläufer bleibt die One-Man-Show des Norwegers Johannes Hösflot Kläbo.

Nach Sieg Nummer 100 gleich Sieg Nummer 101: Norwegens nordischer Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat einen Tag nach seinem historischen Sprint-Erfolg beim Weltcup in Trondheim auch den Skiathlon gewonnen und seine Erfolgsbilanz ausgebaut.

Bei einem norwegischen Achtfach-Triumph (!) lag der 29-Jährige im Endspurt nach jeweils 10 km im klassischen und freien Stil 0,7 Sekunden vor Harald Östberg Amundsen.

„Der muss schon krank werden, damit er nicht gewinnt“, sagte der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF.

Langlauf: Beste Deutsche abgeschlagen

Dritter wurde Emil Iversen - der viermalige Weltmeister (34) hat es in dieser Saison nicht ins Weltcup-Team der Norweger geschafft und ist nur über das B-Kontingent beim Heimspiel am Start.

Auf den Plätzen 4 bis 8 folgen weitere Norweger - Mattis Stenshagen, Jan Thomas Jenssen, Erik Valnes, Martin Nyenget und Andreas Fjorden Ree. Erst den neunten Rang besetzt eine Konkurrenznation: Mika Vermeulen aus Österreich ist der einzige Nicht-Norweger in den Top 10, vor Simen Hegstad Krüger auf Platz 10.

Die besten Deutschen waren chancenlos, Friedrich Moch wurde 29., Florian Notz kam auf Platz 30.