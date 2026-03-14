Platz 1 bis 8 für Norwegen beim Königs-Rennen - obwohl der Superstar fehlt

SID 14.03.2026 • 12:30 Uhr Kein Kläbo, kein Problem: Skilanglauf-Olympiasieger Einar Hedegart führt über 50 km einen norwegischen Achtfach-Sieg am legendären Holmenkollen an.

Auch in Abwesenheit von Rekord-Olympionike Johannes Hösflot Kläbo haben Norwegens Skilangläufer das traditionelle 50-km-Rennen am Holmenkollen in Oslo nach Belieben dominiert.

Doppel-Olympiasieger Einar Hedegart setzte sich bei einem Achtfach-Sieg der Norweger in der 129. Auflage des Evergreens vor Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget durch.

Skilanglauf: Norwegen dominiert am Holmenkollen

Der 24 Jahre alte Hedegart, der im Februar in Val di Fiemme Olympia-Gold im Teamsprint und der Staffel jeweils an der Seite von Kläbo gewonnen hatte, setzte sich bei Nebel und tiefem Schnee im Zielsprint durch.

Im erst sechsten Einzelrennen der Karriere feierte Hedegart, eigentlich im Biathlon beheimatet, seinen dritten Sieg. Bester Deutscher war Friedrich Moch auf Rang 20.