Platz 1 bis 8 für Norwegen beim Königs-Rennen - obwohl der Superstar fehlt

Auch in Abwesenheit von Rekord-Olympionike Johannes Hösflot Kläbo haben Norwegens Skilangläufer das traditionelle 50-km-Rennen am Holmenkollen in Oslo nach Belieben dominiert.
Achtfach-Sieg (!) - auch ohne Kläbo
Doppel-Olympiasieger Einar Hedegart setzte sich bei einem Achtfach-Sieg der Norweger in der 129. Auflage des Evergreens vor Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget durch.
Skilanglauf: Norwegen dominiert am Holmenkollen
Der 24 Jahre alte Hedegart, der im Februar in Val di Fiemme Olympia-Gold im Teamsprint und der Staffel jeweils an der Seite von Kläbo gewonnen hatte, setzte sich bei Nebel und tiefem Schnee im Zielsprint durch.
Im erst sechsten Einzelrennen der Karriere feierte Hedegart, eigentlich im Biathlon beheimatet, seinen dritten Sieg. Bester Deutscher war Friedrich Moch auf Rang 20.
Kläbo, der bei den Winterspielen in Norditalien sechsmal Gold geholt hatte, war am Donnerstag im Sprint von Drammen gestürzt und hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Den erstmals 1888 (!) ausgetragenen Holmenkollen-Fünfziger hatte der gebürtige Osloer 2024 gewonnen, 2025 wurde das Rennen wegen der WM in Trondheim nicht ausgetragen.