Gehirnerschütterung: Kläbo muss auf 50er verzichten

SID 13.03.2026 • 11:52 Uhr Der norwegische Langlauf-König Johannes Hösflot Kläbo verletzt sich bei einem Rennsturz.

Langlauf-König Johannes Hösflot Kläbo muss eine unfreiwillige Wettkampfpause einlegen und die Saison womöglich vorzeitig beenden. Der Rekord-Olympiasieger aus Norwegen hat sich bei seinem Sturz im Sprintrennen beim Weltcup in Drammen am Donnerstag eine „leichte Gehirnerschütterung“ zugezogen. Das berichtete der norwegische Teamarzt Ove Feragen am Freitag.

Das bedeute zunächst, dass Kläbo beim traditionsreichen 50er am Samstag am Holmenkollen in Oslo nicht antreten werde, ergänzte der Arzt. Kläbos Kopf war bei einem Sturz hart auf der Loipe aufgeschlagen. Er wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht.

Kläbo droht Saison-Aus

Nach den Rennen in Norwegen steht für die Langläufer noch das Saisonfinale in Lake Placid (USA) mit drei Wettbewerben vom 20. bis 22. März auf dem Programm.