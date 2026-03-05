WM-Gold! Deutsches Ski-Juwel jubelt erneut

SPORT1 05.03.2026 • 17:39 Uhr Das deutsche Langlauf-Talent Elias Keck hat bei den U23-Weltmeisterschaften in Lillehammer seine nächste Medaille geholt. Nach Silber im Sprint gab es dieses Mal sogar Gold.

Elias Keck hat bei den nordischen U23-Weltmeisterschaften in Lillehammer nach einem verrückten Zielsprint die Goldmedaille im Massenstart gewonnen! Über die 20 Kilometer im Freistil setzte sich das deutsche Langlauf-Talent mit nur 0,3 Sekunden Vorsprung vor dem russischen Olympiateilnehmer Savelii Korostelev durch. Bronze sicherte sich der Kanadier Xavier McKeever (+0,6 Sekunden).

„Ich habe das nicht erwartet. Ich hatte am Ende viel Glück“, wird Keck vom Online-Portal xc-ski.de zitiert: „Das Rennen war so unglaublich hart. Aber nun bin ich überglücklich für das Team. Wir hatten so gute Ski, danke an die Techniker. Ich hatte eigentlich keine Taktik. Ich hatte am Ende einfach richtig gute Ski und noch etwas Kraft übrig.“

Langlauf: Erste zehn Plätze nur durch 1,8 Sekunden getrennt

Das Rennen entwickelte sich zu einem echten Herzschlagfinale: Am Ende waren die ersten zehn Läufer nur durch 1,8 Sekunden getrennt – mit dem besten Ausgang für Keck.

„Ich werde auch das Klassikrennen noch laufen und am Sonntag werden wir dann definitiv eine Party feiern“, sagte der 22-Jährige, der bereits jetzt auf besonders erfolgreiche Tage zurückblickt.

Deutsches Talent Keck profitiert von Missgeschick

Am Mittwoch hatte Keck im Sprint die Silbermedaille gewonnen. Er profitierte dabei auch von einem Missgeschick der Konkurrenz.

Oskar Opstad Vike, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Winterspiele im Sprint, hatte das Finale lange kontrolliert und sich im letzten Anstieg bereits abgesetzt. Vieles deutete zu diesem Zeitpunkt auf einen Sieg des Norwegers hin.