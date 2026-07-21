Nach Dopingsperre: Carl darf Ende November wieder starten

SID 21.07.2026 • 11:57 Uhr Victoria Carl darf nach Ablauf ihrer Dopingsperre Ende November wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Das Verfahren ist abgeschlossen und die Entscheidung rechtskräftig.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl darf nach Ablauf ihrer Dopingsperre Ende November wieder in Wettkämpfen starten. Das Verfahren sei „abgeschlossen und die Entscheidung rechtskräftig“, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Das Strafmaß sei wie angekündigt auf 18 Monate festgesetzt worden.

„Ich habe gewartet und gewartet und war richtig nervös, weil es so lange gedauert hat. Ich bin froh, dass wir es schriftlich haben. Ich fühle mich wesentlich besser, weil endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist“, sagte die 30-Jährige.

Carl: „Ich will stärker zurückkommen“

Carl darf ab Ende September wieder mit der Mannschaft trainieren, eine Rückkehr in den Wettkampf ist ab Ende November möglich. Die Weltcupsaison startet am 27. November. „Ein konkretes Datum für den Wiedereinstieg steht derzeit noch nicht fest“, teilte der DSV mit.

Carl war nach einem positiven Dopingtest aus dem März 2025 für 18 Monate gesperrt worden. Der Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022 war nach eigener Angabe im März 2025 bei der Militär-WM durch einen Bundeswehrarzt das Hustenmittel Spasmo Mucosolvan verabreicht worden, das den verbotenen Wirkstoff Clenbuterol enthält.