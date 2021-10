Skispringen: Markus Eisenbichler über Olympia in Peking, Skiflug-WM und Maren Lundby

Eisenbichler: In vielen Sportarten muss man auch körperlich an seine Grenze gehen. Bei uns ist es halt eine Mischung zwischen leicht und trotzdem fit - und körperlich gesund sein. Ich fühle mich wohl in meinem Körper - und wenn ich ein oder zwei Kilos zu viel habe, ist das auch nicht schlimm. Ich bin da echt entspannt. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich mich da herunterhungern muss.