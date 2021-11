Skispringen: Karl Geiger - Platz 2 in Nischni Tagil hinter Granerud & Gelbes Trikot

„Besser geht es kaum. Ich bin megahappy mit dem Wochenende, das waren echt zwei coole Wettkämpfe“, sagte Geiger am Sonntag in der ARD, nachdem er saisonübergreifend bereits zum sechsten Mal in Folge auf dem Podest gelandet war und sich gerüstet für die großen Aufgaben gezeigt hatte - 38 Tage vor dem Beginn der Vierschanzentournee, 75 Tage vor Olympia-Start.