Vierschanzentournee Heute: Auftaktspringen in Oberstdorf mit Geiger LIVE im TV, Stream, Ticker

Geiger hat glänzende Chancen, das weiß er selbst am besten. Im Gesamtweltcup trägt er das Gelbe Trikot, stand bei neun Springen fünfmal auf dem Podest, siegte in Nischni Tagil und zuletzt Engelberg. Warum soll es also nicht endlich klappen? „Wenn wir alle unsere Sachen beieinanderhaben, dann muss es schon statistisch mal aufgehen. Wenn es 20 Jahre her ist - vielleicht bringt‘s uns Glück“, sagt Geiger.