Skispringen: DSV-Adler zur Halbzeit in Zakopane auf Platz zwei

Im Vergleich zu Bischofshofen waren Leyhe und Freund für Constantin Schmid und Andreas Wellinger ins Team gerückt. Olympiasieger Wellinger hatte nach dem Trainingssprung am Freitag einen Stich im rechten Knie gespürt, an dem er 2019 wegen eines Kreuzbandrisses operiert worden war. Zur medizinischen Abklärung reiste der 26-Jährige vorzeitig in die Heimat ab.