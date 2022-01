Skispringen: Weltmeister Zyla kurz vor Olympia mit Corona infiziert

Frankfurt am Main (SID) - Das polnische Skisprung-Team hat zwei Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele weiter mit großen Coronasorgen zu kämpfen. Wie der Verband mitteilte, wurde vor dem Weltcupwochenende in Titisee-Neustadt Weltmeister Piotr Zyla positiv auf das Virus getestet. Bereits in der Vorwoche hatten sich Ex-Weltmeister Dawid Kubacki und Pawel Wasek vor dem polnischen Heimweltcup in Zakopane infiziert.