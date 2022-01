Vierschanzentournee: Richard Schallert ist der Mann hinter dem Erfolg von Ryoyu Kobayashi

Nach der Tournee steht im Februar das noch viel größere Highlight an. „Die Winterspiele in Peking haben in Japan einen enormen Stellenwert. Da sind sie auch bereit, mehr Geld zu investieren“, sagt Schallert. Wenn Kobayashi so weiterfliegt, ist eine Medaille unter der Ägide des Masterminds zumindest sehr wahrscheinlich.