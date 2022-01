Vierschanzentournee - Skispringen in Innsbruck wegen Sturms abgesagt - DSV-Adler warten umsonst

Die Jagd der deutschen Skisprungstars auf Tournee-Topfavorit Ryoyu Kobayashi ist am Dienstag in Innsbruck vom Winde verweht worden, nach der unvermeidlichen Absage kommt es voraussichtlich nun mit zwei Springen in Bischofshofen am Mittwoch und Donnerstag zur zweiten „Dreischanzentournee“ der Geschichte.