Skispringen: Kommt die Revolution zum „Weltsport“?

Daher sei es nun an der Zeit, mit breiter Brust die Ausrichtung des Sports neu zu gestalten. „Skispringen sollte wirklich das Ziel haben, ein Weltsport zu sein, der nicht nur in Europa populär ist, sondern in der Lage ist, Interesse, Sponsoren und Zuschauer in jedem Winkel der Welt anzuziehen“, zeigte der 51-Jährige einen erfolgreichen Weg für die Zukunft des Skispringens auf.