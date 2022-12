Eisenbichler erwägt Ausstieg: „Die Verfassung stimmt nicht“

Der schon in den vergangenen Wochen formschwache Eisenbichler hatte in Oberstdorf erstmals seit 2015 den zweiten Durchgang verpasst. Schon am Samstag steht die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen an. "Ich muss mal überlegen, was ich noch mache. Garmisch mag ich gerne, Oberstdorf eigentlich aber auch", sagte Eisenbichler, dessen bestes Ergebnis des WM-Winters bislang eine neunter Platz in Titisee-Neustadt ist.