Geiger enttäuscht in Quali - Kubacki vorn

Skispringer Karl Geiger hat in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen noch viel Luft nach oben gelassen. Der Oberstdorfer, der zum Auftakt der Vierschanzentournee in seiner Heimat starker Vierter geworden war, kam mit einem Flug auf 119,0 m nicht über den 30. Rang hinaus. Sieger der Vorausscheidung wurde der Pole Dawid Kubacki.