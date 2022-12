Skispringen: So wurde die Vierschanzentournee zum Mythos

Die Vierschanzentournee ist DER Höhepunkt jeder Weltcup-Saison. Schon so mancher Springer ist als Topfavorit angereist und dann baden gegangen. Andererseits haben sich bei den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofsheim auch schon einige Überraschungssieger in den Skisprung-Olymp katapultiert. (NEWS: Alles zum Skispringen)