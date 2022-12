Vierschanzentournee: Geiger kassiert Dämpfer in Garmisch-Partenkirchen und hadert - aber deutsche Lichtblicke

Der Oberstdorfer, der zum Tournee-Auftakt in seiner Heimat starker Vierter geworden war, kam auf der Olympiaschanze nicht über 119,0 m hinaus und zeigte sich noch nicht als Siegkandidat für das Neujahrsspringen am Sonntag (Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag ab 14.00 Uhr im LIVETICKER). „Ich wollte an Oberstdorf anknüpfen, das ist mir nicht gelungen“, sagte der 29-Jährige: „Das hat seine Gründe, daran muss ich arbeiten.“