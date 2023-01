"Grünes Licht" für weißes Willingen - Weltcup der Rekorde

Der Skisprung-Weltcup in Willingen kann wie geplant vom 3. bis 5. Februar auf der Mühlenkopfschanze stattfinden. Der Weltverband FIS und der Deutsche Skiverband (DSV) gaben am Donnerstag bei der sogenannten Schneekontrolle endgültig grünes Licht für die fünf Weltcup-Bewerbe an drei Tagen. "Wir haben genügend Schnee und sind bereits dabei, die Schanze zu präparieren", sagte Schanzenchef Andi Rohn.

23.500 Fans am bereits ausverkauften Samstag bedeuten einen Weltcup-Rekord im Frauen-Skispringen. Mit Weiten um die 150 Meter halten einige Skispringerinnen ihre Rekordmarken in Willingen und proben in Nordhessen für das erste offizielle Skifliegen am 19. März in Vikersund, für das sich nur die 15 Besten im Weltcup qualifizieren.