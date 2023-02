DSV-Adler bei WM-Generalprobe allein auf weiter Flur

Und nicht nur das: Sechs der acht laut Gesamtweltcup aktuell besten Springer in Rasnov kommen aus Deutschland, die härtesten Konkurrenten um den Sieg werden somit der Slowene Ziga Jelar und Daniel Andre Tande aus Norwegen. Insgesamt sind nur 47 Springer am Start, die für Freitag angesetzte Qualifikation wird zum Prolog.

Horngacher: „Gute Vorbereitung auf WM“

Das DSV-Team hatte sich gegen eine Wettkampfpause entschieden. Die kleine Schanze in Rasnov sei "eine sehr gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die auch auf einer kleinen Schanze beginnt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Die erste WM-Entscheidung in Planica fällt am 25. Februar (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) von der Normalschanze.

In Rasnov steht am Samstag (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) ein Einzel an, in dem Stephan Leyhe (Willingen) und Constantin Schmid (Oberaudorf) noch um das letzte WM-Ticket kämpfen. Am Sonntag (ab 16.10 Uhr im LIVETICKER) folgt ein Super-Team-Wettkampf, bei dem pro Nation nur zwei Springer an den Start gehen dürfen.