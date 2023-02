Lake Placid: Wellinger verpasst Doppelcoup - Geiger Vierter

Rang drei ging an den Österreicher Stefan Kraft.

Auch Karl Geiger (Oberstdorf) überzeugte einen Tag nach seinem 30. Geburtstag und schrammte mit Rang vier nur knapp am Podium vorbei. Zwei Wochen vor der WM rundeten Markus Eisenbichler (Siegsdorf/14.), Philipp Raimund (Oberstdorf/19.) und Stephan Leyhe (Willingen/22.) den zweiten starken DSV-Auftritt im Bundesstaat New York ab. Einzig Constantin Schmid (Oberaudorf) hatte den Sprung in den zweiten Durchgang verpasst.