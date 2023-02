Skispringen: Freund löst Innauer als ZDF-Experte ab

Wie der TV-Sender am Dienstag bekannt gab, löst der 34-Jährige nach den am Dienstag beginnenden Nordischen Skiweltmeisterschaften im slowenischen Planica den bisherigen Co-Kommentator Toni Innauer (64) ab.

Seinen ersten Einsatz wird Freund am 11. März beim Weltcup in Oslo haben. Seine aktive Karriere, in der er neben dem WM-Titel im Einzel unter anderem den Gesamtweltcup und Team-Olympiagold in Sotschi gewinnen konnte, hatte Freund im vergangenen Jahr beendet.