Wintersport: Die tragische Selbstzerstörung einer Legende

Matti Nykänen: Frühe Erfolge, tiefer Absturz

Der am 17. Juli 1963 in der Universitätsstadt Jyväskylä geborene Finne hatte in den 1980er Jahren seinen Sport dominiert wie niemand vor und nach ihm. Allein bei den Winterspielen 1988 in Calgary gewann er drei Goldmedaillen, zudem triumphierte er 1984 in Sarajevo von der Großschanze.