Skisprung-Star pausiert wegen Weltreise: "Trainer waren gar nicht begeistert"

Skispringen: Stefan Kraft bleibt auch im Urlaub aktiv

Um seine Batterien wieder voll aufzuladen, hat sich Kraft eine ganze Reihe von Zielen auf die Reiseagenda gesetzt. „Bali kommt zuerst“, kündigte er an. In Sydney wolle der erfolgreiche Athlet gemeinsam mit seiner Frau am „Wings For Life World Run“ teilnehmen.