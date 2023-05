FIS sorgt für Verwunderung bei Weltcup-Kalender der Skispringerinnen

Demnach startete der Weltcup-Winter für Katharina Althaus in Lillehammer laut Grafik am 9. Dezember, während laut dem Dokument der Weltcup-Auftakt schon eine Woche vorher, also am 2. Dezember, stattgefunden hätte. Erst am Donnerstagnachmittag, einen Tag nach ursprünglicher Veröffentlichung, wurde der Fehler behoben.