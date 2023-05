Skispringen: "Habe oft geweint!" Kubacki über Drama um Ehefrau

Als das polnische Skisprung-Team Anfang Mai zur Vorbereitung auf die kommende Weltcupsaison für Windkanal-Training nach Stockholm flog, war auch Dawid Kubacki an Bord.

Der Pole, der zu diesem Zeitpunkt Chancen auf seinen ersten Sieg im Gesamtweltcup hatte, erinnert sich an den Moment, als er die Nachricht beim Sprung-Wochenende in Vikersund bekommen hatte. „Ich beschloss, so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen.“