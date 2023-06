"Beängstigend!" Skisprung-Superstar Granerud von schwerem Trainingssturz betroffen

Stöckl über Granerud-Sturz: „Es ist beängstigend“

Dementsprechend groß war die Erleichterung auch bei Nationaltrainer Alexander Stöckl. „Es ist beängstigend, wenn so etwas passiert, wenn ein Sportler so herumfliegt. Als er auf dem Hang gelandet ist und runtergerutscht ist, hat es richtig wehgetan. Da kann man nur hoffen, dass er wieder aufsteht und von alleine läuft“, betonte er.

Denn: Die neuen Anzüge fallen kleiner aus und liegen enger am Körper an. Weil dadurch Auftrieb verloren geht, müssen die Athleten schneller sein und höher in der Luft stehen, um die gleichen Weiten zu erreichen. Allerdings werden so auch die Landungen härter.