Wintersport: Baby-Glück bei deutschem Skisprung-Held

Großes Familienglück für Severin Freund ! Der Skisprung-Olympiasieger von 2014 freut sich über Zuwachs in seiner Familie.

„Hallo kleiner Mann“ - Emotionaler Baby-Post

Damals hatte seine Frau die gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Caren und Severin sind seit 2016 verheiratet und feierten in diesem Sommer ihren siebten Hochzeitstag. Zum neuen Vaterglück gratulieren ihm nun diverse prominente Gesichter der Wintersport-Szene, unter ihnen Gregor Schlierenzauer, Evi Sachenbacher-Stehle und Biathletin Franziska Hildebrand, selbst kürzlich erstmals Mutter geworden .

Severin Freund ist jetzt TV-Experte

Freund war über viele Jahre hinweg der beste deutsche Skispringer. Unter anderem gewann er 2014 in Sotschi olympisches Gold mit dem Team, dazu kommen vier Titel und insgesamt elf Medaillen bei Weltmeisterschaft. Neben Martin Schmitt und Jens Weißflog ist Freund der einzige Deutsche, der den Gesamtweltcup gewinnen konnte.

Zum Abschluss seiner Karriere gab es zwar noch einmal Silber bei der Skiflug-WM in Vikersund. Dennoch waren die letzten Jahre seiner Karriere schwierig, vor allem wegen vieler Verletzungen. Immer wieder musste Freund Pausen einlegen und kam nicht mehr an sein Niveau in den frühen 2010er-Jahren heran.