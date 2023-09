Vierschanzentournee für Frauen? DSV-Trainer macht Druck auf Österreich

Statt vier wird es nur zwei Stationen für Katharina Schmid und Co. geben. In Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf wird analog zu den Männern Ende Dezember gesprungen, in Innsbruck und Bischofshofen ließ sich die Austragung im Wettkampf-Kalender 2023/24 nicht realisieren. Stattdessen gibt es nach dem Jahreswechsel zwei Wettkämpfe in Villach (3./4. Januar).