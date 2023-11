"Knallt gegen eine Wand": Ski-Star Schmid offenbart mentale Probleme

Wann kommt Constantin Schmid endlich in der Weltspitze an? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen beiden Jahren nicht nur viele Fans und Experten, sondern auch den gebürtigen Oberaudorfer selbst. Umso mehr hatte der Skispringer damit zu kämpfen, dass er im Gesamtweltcup der Vorsaison nur den 23. Rang belegte.