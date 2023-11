Skispringen: "Überhaupt nicht einbezogen" - Wellinger-Frust über FIS

„Das sieht man an der Begeisterung der Zuschauer und daran, wie knapp die Wettkämpfe sind“, erklärte Wellinger. Die klassischen Mixed-Wettbewerbe, bei denen jeweils zwei Frauen und zwei Männer einer Nation als Team antreten, werden durch sogenannte Super-Team-Wettkämpfe ersetzt. Dabei gehen nur noch zwei Athleten pro Land an den Start. Der internationale Ski-Verband (FIS), so sind die Hoffnungen, will dadurch einen kurzweiligeren Wettkampf schaffen.