Kraft geknackt: Geiger feiert ersten Saisonsieg

Skispringer Karl Geiger hat den Weltcup in Klingenthal gewonnen und damit in einem Krimi für den ersten deutschen Saisonsieg gesorgt. Der 30-Jährige aus Oberstdorf siegte am Samstag mit 274,7 Punkten hauchdünn vor dem Österreicher Stefan Kraft und dem Japaner Ryoyu Kobayashi, es war der erste Einzelsieg eines DSV-Adlers überhaupt bei einem Weltcup-Wettbewerb auf der sächsischen Schanze.