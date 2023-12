Schmid springt weit hinterher - Premierensieg für Prevc

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat auch im zweiten Wettbewerb beim Weltcup in Engelberg eine Enttäuschung erlebt und sich mit ihrem schlechtesten Ergebnis seit fast acht Jahren in die Weihnachtspause verabschiedet. Die 27 Jahre alte Oberstdorferin kam am Samstag in der Zentralschweiz beim ersten Weltcupsieg der Slowenin Nika Prevc nicht über Platz 24 hinaus, schlechter schnitt sie zuletzt im Januar 2016 ab.