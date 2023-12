Tournee: Nationale Gruppe mit Hamann und Schmid

Der deutsche Skisprung-Meister Martin Hamann (Aue) führt beim zweiten Springen der 72. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen das Aufgebot der deutschen nationalen Gruppe an. Neben Hamann dürfen auch der Team-Olympiadritte Constantin Schmid (Oberaudorf) sowie Felix Hoffmann (Goldlauter) und Luca Roth (Messstetten) in der Qualifikation an Silvester (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) antreten.

Das Quartett hatte sich durch gute Leistungen beim Continental-Cup in Engelberg kurz nach Weihnachten für einen Start empfohlen. Hamann hatte bis zum letzten Wettkampf vor der Tournee zum deutschen Weltcup-Aufgebot gehört, war aber nach dem Verlust des sechsten deutschen Startplatzes aus dem A-Team gerutscht.

 00:55 Traumstart in Vierschanzentournee! Wellinger-Flug lässt Oberstdorf beben | Video

Eisenbichler nicht dabei

Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der zu Saisonbeginn den Sprung ins Weltcup-Team verpasst hatte, war nach durchwachsenen Leistungen im COC nicht in Engelberg am Start. Der 32-Jährige sucht stattdessen im Training in Planica nach seiner Form.

Neben den vier Nachrückern ist in Garmisch-Partenkirchen, wo am Montag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das Neujahrsspringen stattfindet, das fünfköpfige deutsche Kern-Team mit Tournee-Spitzenreiter Andreas Wellinger (Ruhpolding), Karl Geiger, Philipp Raimund (beide Oberstdorf), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Stephan Leyhe (Willingen) am Start.