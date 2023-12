Vierschanzentournee: Horngacher erkennt Heimspringen-Problematik

Vierschanzentournee: Horngacher sieht andere Nationen im Vorteil

Erst bei den Springen in Österreich (Innsbruck und Bischofshofen) stünden dann „die Österreicher im Fokus“. Nutzen konnten die deutschen Skispringer das aber in den letzten Jahren auch nur selten. Vielmehr zerschellten ein ums andere Mal die Tournee-Hoffnungen am Innsbrucker Bergisel. Doch auch die österreichische Durststrecke zieht sich inzwischen seit knapp neun Jahren, als der auch in diesen Jahr favorisierte Stefan Kraft triumphieren konnte.