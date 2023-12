Wellinger: "Wir wollen den Tourneesieg wie jeder Zuschauer"

Die immer wiederkehrenden Fragen nach dem ersten deutschen Tournee-Sieg seit 22 Jahren nerven Andreas Wellinger „überhaupt nicht“. Schließlich seien die deutschen Skispringer „ja froh, dass wir zu dieser Zeit im Jahr die Aufmerksamkeit haben und uns viele Sportbegeisterte zuschauen“, sagte der Olympiasieger in der Bild am Sonntag .

Wellinger zählt bei der Vierschanzentournee (28. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024) zu den deutschen Hoffnungsträgern, um das Tournee-Trauma zu beenden. Letztmals hatte in Sven Hannawald 2002 ein DSV-Adler beim Sport-Highlight rund um den Jahreswechsel triumphiert. Los geht es bei der 72. Auflage am Donnerstag mit der Qualifikation zum ersten Springen in Oberstdorf.