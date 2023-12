Erster Weltcupsieg mit 33: Paschke schreibt Geschichte

Skispringer Pius Paschke hat überraschend den Weltcup in Engelberg gewonnen und damit für den dritten deutschen Sieg in Serie gesorgt. Eine Woche nach dem Doppelerfolg von Karl Geiger in Klingenthal setzte sich der bereits 33 Jahre alte Kiefersfeldener in der Zentralschweiz vor Olympiasieger Marius Lindvik aus Norwegen und Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich durch.