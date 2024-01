Entwarnung bei Tande nach Sturz in Zakopane

Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist bei seinem Sturz in der Qualifikation zum Weltcup im polnischen Zakopane glimpflich davongekommen. "Meine Gesäßmuskulatur fühlt sich etwas steif an, ansonsten ist alles in Ordnung", teilte der frühere Skiflug-Weltmeister der Zeitung Dagbladet mit. In der Startliste für den Teamwettbewerb am Samstag wird Tande geführt.