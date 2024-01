Schmid chancenlos - Prevc gewinnt "Zweischanzentournee"

Schmid unzufrieden

„Es hat sich nicht so geil angefühlt“, sagte Schmid im ZDF , nachdem die dreifache Titelträgerin der WM 2023 in Planica erneut unter ihren großen Möglichkeiten geblieben war: „Es fehlt mir die Selbstverständlichkeit. Es geht in die richtige Richtung, es ist aber zäh.“

Eigentlich war eine komplette Frauen-Tournee schon für diesen Winter beschlossene Sache, doch Österreichs Verband machte einen Rückzieher. "Aber es war mega, was Garmisch hier aufgezogen hat. Danke an den DSV", sagte die Österreicherin Pinkelnig nach dem ersten Springen am Samstag.

Während die Vierschanzentournee der Männer mit den Springen in Innsbruck am Mittwoch und Bischofshofen am Samstag ihrem sportlichen Höhepunkt erlebt, sind die Frauen weit abseits am Mittwoch und Donnerstag in Kärnten auf der Kleinschanze in Villach am Start. Ob es zeitnah zu einer wirklichen Vierschanzentournee der Frauen kommen wird, liegt in der Verantwortung von Österreichs Skiverband. „Wir hoffen sehr, dass der ÖSV nachzieht“, sagte der deutsche Sportdirektor Horst Hüttel.